В суде Нью-Йорка назвали дату первого заседания по делу Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке 5 января, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителя окружного суда США Южного округа.

Вечером 3 января Николас Мадуро был доставлен в федеральный следственный изолятор «Метрополитен» в Бруклине — учреждение, известное содержанием особо опасных преступников.

Согласно заявлению генпрокурора США Пэм Бонди, господина Мадуро и его соратников обвиняют в наркотерроризме, контрабанде кокаина и хранении оружия. Супруга президента обвиняется в посредничестве и получении крупных взяток.

Обвинения повторяют те, что были предъявлены Николасу Мадуро в 2020 году, отмечает CBS News. Тогда президент Венесуэлы отрицал все обвинения.