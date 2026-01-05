Бокалы наполняются отечественным

Импортного алкоголя на полках станет меньше. Последние два года объемы ввоза спиртных напитков в Россию постепенно сокращаются, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. В 2026-м эта тенденция продолжится почти во всех сегментах: снизятся поставки вина, шампанского и коньяка иностранного производства, а импортного пива в рознице почти не останется. Тему продолжит Владислав Викторов.

В сентябре 2025-го импорт пива из Евросоюза в Россию упал до десятилетнего минимума, писал “Ъ”. Поставки сократились до 3 тыс. тонн, хотя еще летом показатели были в два раза больше. Падение эксперты связывали с повышением пошлин на ввоз хмелесодержащих напитков до 150 руб. за литр и усложнением администрирования отрасли.

Управляющий компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский считает, что на этом фоне импорт пива в 2026 году упадет еще сильнее: «Импортеры много десятилетий поставляли такой продукт в Россию. Сейчас все сильно усложнилось. Продукция, которая будет поставляться в первом квартале 2026 года, заказывалась заранее, максимум осенью 2025 года. Широкий ассортимент еще будет сохраняться, но все будет чувствительно дороже. Начиная с марта, когда начнет заканчиваться заказанная в конце 2025 года партия, мы столкнемся с существенным обеднением выбора на полке. Особенно из так называемых недружественных стран везти алкоголь затруднительно, дорого, и усилия не оправдываются небольшим уровнем потребления, хотя устойчивый покупатель импортного пива как был, так и есть».

Импорт винодельческой продукции стал показывать отрицательную динамику еще три года назад. Например, объемы ввоза тихих и игристых вин из Евросоюза сократились почти на 40% в 2023-м, писал РБК. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что падение показателей продолжилось в 2024-м и в 2025 году. В основном из-за роста фискальной нагрузки и геополитических рисков.

Исполнительный директор Fortwine Александр Липилин считает, что эта тенденция сохранится и в 2026-м: «В первом и втором кварталах все эти факторы сохранятся и будут влиять на цены. Продажи импорта будут продолжать снижение: цена растет, соответственно, покупатели переключаются на другие категории алкогольных напитков либо внутри категорий предпочитают вина отечественных производителей или из дружественных стран. В начале будет небольшое снижение, а по году — стабилизация, если не будет каких-то дополнительных факторов, таких как взрывной рост курса и логистические проблемы. Все, кто такие решения принимали, приняли их еще в 2022 году. Вряд ли сейчас будут какие-то изменения».

В 2025-м доля импортного коньяка, бренди и виски в общих продажах алкоголя сократилась на треть, сообщал “Ъ”. Однако в 2026-м сегмент крепкого спиртного стабилизируется, говорит гендиректор и основатель компании Ast Леонид Рафаилов: «Уйдут так называемые ноунеймы — бренды, которые появлялись в период определенного дефицита в 2022-2024 годах в категориях виски, коньяка, текилы.

Сейчас продолжится некое упорядочивание, будут доминировать большие мировые производители, которые дают хорошее качество за вменяемые деньги. На полке останется место всегда для виски Chivas Regal, Ballantine's, Jameson, коньяка Hennessy. В сегменте до 1 тыс. руб. доминировать будут напитки новых русских брендов: виски, которое выдержано три месяца, разлитые в России текила и бренди, которое мы иногда даже называем коньяком».

В конце 2025-го таможенные склады оказались заполнены импортной алкогольной продукцией. Как сообщали в ФТС, в моменте загруженность доходила до 85%. Некоторые эксперты отмечают, что такое происходит каждый год перед праздниками. Другие видят в этом явный признак того, что импортеры решили основательно подготовиться к изменениям на рынке. Как бы то ни было, в начале 2026-го привычные бренды импортного алкоголя все еще будут на полках российских магазинов.

Владислав Викторов, Анхель Леонардо Боррего Карбонель