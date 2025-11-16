Пиво из Европы теряет в объеме

Импорт пива из Евросоюза в Россию упал до минимального объема за десять лет. В сентябре поставки сократились до 3 тыс. тонн. Причем еще летом объемы были в два раза больше, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Сейчас пошлины на ввоз пива и сидра из недружественных стран составляют порядка 150 руб. за литр напитка. Российское правительство повысило их 19 сентября.

Цены после такого шага властей поднялись почти на треть, рассказал член правления Национального союза производителей пива и напитков Алексей Небольсин: «Пива стало больше, но его стали меньше покупать, потому что не всем оно теперь по карману. Естественно, это отразилось на объеме поставок. Если кружка Guinness стоила 1 тыс. руб., то сейчас уже 1,2 тыс. руб., а кое-где — уже и 1,3 тыс. руб. Не все могут себе позволить в пабах такой выбор, при этом Guinness всегда переживал любое повышение. Кроме него, еще Kilkenny сохраняет свои позиции. Есть чешские, немецкие сорта, но в меньшей степени. Пока еще остается лазейка для ввоза этих продуктов через Белоруссию и Казахстан».

Лидерами по экспорту пива в Россию этом году стали Германия, Латвия и Чехия. При этом в среднем поставки из этих стран сократились почти на треть. Чем заменяют европейское пиво ритейлеры и рестораторы? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с управляющим компании «Интерпортфолио» Алексеем Каневским: «Продолжаются попытки поставить что-то на полки из Азии, Турции. Но тем не менее по популярности это пиво никак не может соперничать с традиционными сортами. Думаю, что запасы напитков из европейских стран еще остались, есть текущие контракты. Пиво заказывается заранее, за несколько месяцев, происходит предоплата, и оно производится. Импортер не может его оставить на складе, он его вывозит. Напитки, которые приедут к Новому году, уже в дороге. А вот в следующем году следует ждать изменений. Немногие компании выдерживают объем трудностей, который практически максимален. Сейчас на пиво вводятся дополнения к системе ЕГАИС. С учетом всех проблем импортеры, конечно, будут корректировать заказы. Если иметь в виду ассортиментные позиции, то процентов на 20-30 чего-то привычного мы увидим меньше».

Согласно данным Евростата, общий импорт пива из Евросоюза в Россию за девять месяцев 2025-го сократился более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, примерно до 47 тыс. тонн.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель