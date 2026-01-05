Жители Севастополя могут услышать громкие звуки из-за учений

В Севастополе запланировано проведение учений. О громких звуках предупредил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Около 22:00 в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства). Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание.

«Будут слышны неоднократные взрывы»,— заявил Михаил Развожаев.

Алина Зорина