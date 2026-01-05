Трамп: Куба падет без доходов от венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что после смены режима в Венесуэле кубинские власти утратят контроль над ситуацией в стране. По его мнению, без доступа к венесуэльской нефти власти Кубы лишатся доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Куба, похоже, вот-вот падет. Не знаю, как они могли бы удержаться, но теперь у Кубы нет никаких доходов», — сказал господин Трамп на борту Air Force One.

Власти Кубы заявили, что во время операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро погибли 32 кубинца, которые выполняли задачи по запросу Каракаса. Госсекретарь США Марко Рубио после спецоперации заявил, что правительство Кубы «представляет собой огромную проблему».