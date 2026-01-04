Рубио назвал правительство Кубы «огромной проблемой»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что правительство Кубы «представляет собой огромную проблему». Об этом господин Рубио сказал в программе Meet the Press телеканала NBC News, отвечая на вопрос о том, станет ли следующей целью США кубинское правительство.

На вопрос о том, означает ли этот комментарий утвердительный ответ, Марко Рубио сказал: «Думаю, у них большие проблемы». «Да, я не собираюсь сейчас говорить с вами о наших дальнейших шагах и нашей политике в этом отношении. Но я думаю, ни для кого не секрет, что мы не большие поклонники кубинского режима»,— заявил он.

Марко Рубио также заявил, что США продолжают наносить удары по судам, которые американская сторона подозревает в перевозке наркотиков. Соединенные Штаты также продолжат конфисковывать суда, находящиеся под санкциями. «Мы будем продолжать это делать, и, возможно, другие меры, до тех пор, пока не будут решены все необходимые проблемы»,— сказал госсекретарь.

Сейчас в Венесуэле нет американских войск, сообщил Марко Рубио. По его словам, войска находились в Венесуэле около двух часов, после чего отправились захватывать венесуэльского президента Николаса Мадуро.

3 января США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу и захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их вывезли из страны и доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. США обвиняют господина Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении взрывных устройств и оружия. По данным NBC News, президент Венесуэлы может предстать перед судом 5 января.

На вчерашней пресс-конференции после операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и заявил, что он должен быть начеку. Кроме того, господин Трамп сказал, что Куба сейчас находится «в плачевном состоянии» и США хотят помочь кубинскому народу.