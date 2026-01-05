Куба сообщила о гибели 32 граждан во время операции США в Венесуэле

Во время операции США в Венесуэле погибли 32 кубинца, которые выполняли задачи по запросу Каракаса. Об этом сообщило кубинское правительство, передает Cubadebate.

«Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок объектов»,— указано в сообщении.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране национальный траур 5 и 6 января. В эти дни флаги страны в общественных и военных учреждениях будут приспущены. Публичные представления и мероприятия приостановлены.

4 января газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что во время вторжения Венесуэлы в США погибли 80 человек. Среди жертв — как мирные жители, так и военные. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, американские военные убили значительную часть охраны венесуэльского президента Николаса Мадуро во время операции по его похищению.