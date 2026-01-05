Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В горах Сочи сохраняется слабая лавинная опасность

Метеорологи предупредили о слабой лавинной опасности в горной части Сочи выше 200 м, которая сохраняется с 18:00 5 января до 18:00 6 января. Угроза также прогнозируется на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна», сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Андрей Куценко / Коммерсантъ-Сочи

По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы перешли на усиленный режим работы. Контроль за обстановкой осуществляет муниципальный оперативный штаб.

Отмечается, что противолавинные подразделения курортов функционируют в круглосуточном режиме. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры безопасности. Проезд в горный кластер разрешен только автомобилям с зимними шинами. В экстренных ситуациях следует обращаться по телефону 112.

Алина Зорина

