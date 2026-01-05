В 2025 году 129 детей-сирот получили квартиры в Краснодаре

В Краснодаре 129 детей-сирот получили ключи от собственного жилья в рамках краевой программы. На эти цели из бюджета края была выделена субвенция в размере более 582 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава краевого центра Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Все квартиры, выделенные сиротам в Краснодаре, однокомнатные, с готовым ремонтом и установленной сантехникой. Новое жилье расположено в Прикубанском округе.

Параллельно власти продолжают переселять краснодарцев из аварийного жилья. По условиям муниципальной программы собственники квартир получают денежные выплаты, а жильцы муниципального фонда — новое благоустроенное жилье по договору социального найма.

В 2025 году в новые квартиры переехали 27 семей. На приобретение жилья потратили 173 млн руб. Переселили жильцов 203 помещений из 40 аварийных многоквартирных домов. Собственники в общей сложности получили свыше 708 млн руб. компенсаций.

Алина Зорина