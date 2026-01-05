В аэропортах Сочи и Краснодара задержали около 50 рейсов

Аэропорты Краснодара и Сочи столкнулись с массовыми задержками — около 50 рейсов на прилет и вылет отстают от расписания. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сочинском аэропорту опаздывают самолеты из Батуми, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова и Кирова. Перенесены отправления в Батуми, Москву, Санкт-Петербург, Киров, Саратов и Хургаду.

В Краснодаре не по графику прибывают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула, Батуми, Екатеринбурга, Ташкента, Казани и Новосибирска. Отложены вылеты в Казань, Москву, Екатеринбург, Ташкент, Санкт-Петербург, Батуми и Новосибирск.

Алина Зорина