Белгородский губернатор рассказал о мерах по борьбе с дронами на оптоволокне

Инженеры и бойцы самообороны, подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан» ведут непрекращающуюся работу над созданием систем для борьбы с дронами на оптоволоконном управлении. Такие дроны не детектируются, в последние несколько месяцев они стали одной из главных проблем и угроз в приграничье. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в утреннем обращении 5 января.

Глава региона также подчеркнул важность использования технических решений, которые уже разработаны для работы в приграничье Белгородчины.

«Самое главное — мы не останавливаемся в своих решениях и стараемся использовать все ресурсы для борьбы с врагом, ведь наши действия снижают риски. Конечно, хотелось бы, чтобы их не было совсем»,— заявил Вячеслав Гладков.

Помимо этого, утром 5 января белгородский губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию о последствиях ударов ВСУ по региону за минувшие сутки. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, в котором ехала семья, погиб мужчина. Женщина и четырехлетний ребенок получили множественные осколочные ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Помимо этого, в поселке Разумное в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта пострадали три человека. Одна женщина после оказания помощи продолжает лечение амбулаторно, двух других отпустили домой. В Борисовском округе в селе Березовка при детонации дрона ранен мужчина, он находится на стационарном лечении в местной ЦРБ.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера во время ракетного удара по городу Грайворон погиб боец подразделения «Орлан». Еще один мирный житель получил ранения, в тяжелом состоянии он находится в областной клинической больнице. Кроме того, в Грайворонском округе накануне в селе Новостроевка-Первая от удара FPV-дрона по автомобилю был ранен еще один мужчина, его госпитализировали. Еще одна мирная жительница, по информации Вячеслава Гладкова, была ранена в Грайвороне уже сегодня утром в результате атаки беспилотника на автомобиль. Пострадавшей оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ.

В Шебекинском округе между селами Белянка и Сурково в результате атаки дрона вчера был ранен мужчина. Он продолжает лечение в ОКБ.

Денис Данилов