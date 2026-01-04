Один человек погиб и двое пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья. В результате водитель скончался на месте, двое пассажиров, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирная жительница и четырехлетний ребенок получили осколочные ранения. В тяжелом состоянии их доставили в Октябрьскую райбольницу. Оттуда пациентов планируют перевести в медучреждения Белгорода.

В результате детонации дрона машина загорелась. Ее потушил пожарный расчет под прикрытием бойцов теробороны и «Барс-Белгород». Также на месте атаки был поврежден гараж.

Ночью атакам БПЛА подвергся Губкин Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница, ее отправили в больницу.

Алина Морозова