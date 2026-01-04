Боец «Орлана» погиб при ракетном ударе по Белгородской области

В результате ракетного удара по городу Грайворон Белгородской области погиб боец подразделения «Орлан» и был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойца сослуживцы доставили в тяжелом состоянии в Грайворонскую центральную райбольницу. Он скончался в медучреждении от последствий ранений.

Второй пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения. После стабилизации состояния его планируют перевести в медучреждение Белгорода.

Из-за попадания снарядов были повреждены фасады и остекление административного здания, соцобъекта, шести частных домов. Осколками посечены три автомобиля.

За прошедшие сутки из-за ударов со стороны Украины в Белгородской области пострадали два человека.

Алина Морозова