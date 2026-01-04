Три мирных жителя пострадали при взрыве дрона на парковке под Белгородом

Беспилотник взорвался на парковке коммерческого объекта в поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия детонации дрона ВСУ на парковке под Белгородом

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия детонации дрона ВСУ на парковке под Белгородом

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Мирная жительница получила осколочное ранение кисти, еще два человека — баротравмы. Бригады скорой помощи отправили их в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены входная группа здания и три машины.

Под удары ВСУ также попали село Ясные Зори и поселок Малиновка в том же муниципалитете. В первом населенном пункте из-за взрыва дрона были повреждены окна квартиры в многоэтажном доме, во втором — из-за ударов двух БПЛА пробита кровля соцобъекта и поврежден инфраструктурный объект.

Кроме того, со стороны Украины атаковали еще три муниципалитета: Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа. По ним суммарно выпустили десять беспилотников. Вследствие этого разрушения получили два частных дома, семь автомобилей, гараж, сельхозпредприятие, коммерческий объект и линия электропередачи. Раненых нет.

Вячеслав Гладков заявил, что сегодня ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По его словам, с 9:00 до 15:00 над регионом зафиксировали порядка 60 беспилотников.

Алина Морозова