Times: лидер Ирана Хаменеи хочет бежать в Москву в случае усиления протестов

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана на случай, если силовики не смогут подавить протесты в стране. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на отчет разведки.

Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Если силовые структуры Ирана дезертируют или перейдут на сторону протестующих, 86-летний господин Хаменеи намерен покинуть столицу в сопровождении 20 человек — членов семьи и помощников, пишет газета. В частности, план предполагает эвакуацию Моджтаба Хаменеи — сына и наследника верховного лидера Ирана, следует из публикации.

По словам бывшего израильского разведчика Бени Сабти, Али Хаменеи может бежать в Москву, поскольку «для него нет другого места». В отчете, на который ссылается The Times, указано, что верховный лидер Ирана «ослаб» после прошедшей в июне 2025 года 12-дневной войны с Израилем. Долгое время Али Хаменеи почти не появлялся на публике, включая последние несколько дней протестов в Иране.

The Times пишет, что план эвакуации Али Хаменеи основан на опыте побега свергнутого в декабре 2024 года президента Сирии Башара Асада, который получил убежище в России. В конце сентября 2025-го суд в Сирии заочно арестовал экс-президента и обвинил его в убийствах, пытках и незаконном лишении свободы. В начале декабря пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о судьбе бывшего лидера Сирии, но он отказался делиться какой-либо информацией о пребывании господина Асада в России.