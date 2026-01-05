В 2025 году в Сочи на компенсационное озеленение направили более 400 млн рублей

Власти Сочи в 2025 году потратили более 400 млн руб. на компенсационное озеленение и высадили свыше 33 тыс. растений, увеличив количество кустарников в восемь раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Помимо посадки новых саженцев, городские власти направили 29 млн руб. на защиту существующих зеленых насаждений от вредителей.

Сейчас завершается создание четырех новых особо охраняемых природных территорий местного значения: «Роща в Чемитоквадже», «Мамайский хребет» и других. В 2026 году планируют добавить еще три ООПТ.

«Здоровые леса, парки и цветущие улицы — лучшая инвестиция в будущее, основа нашей экосистемы, комфортной жизни и устойчивого развития туризма», — подчеркнул мэр Сочи.

Алина Зорина