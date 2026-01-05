В Новороссийске на четырех участках дорог ограничат движение транспорта

С 6 по 7 января на четырех участках дорог в Новороссийске ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

С 19:00 6 января до 06:00 7 января движение всех видов транспорта будет ограничено по: ул. Видова, на участке от ул. Чайковского до ул. Бирюзова; ул. Гладкова, на участке от ул. 9 Января до ул. Видова; ул. Пионерская, на участке от ул. Пионерская, 28 до пересечения ул. Пионерская с ул. Героев-Десантников, в районе дома № 15; набережной имени Адмирала Серебрякова, на участке от ул. Суворовская до ул. Исаева.

Введение мер связано с проведением рождественских праздничных мероприятий. Жителей и гостей Новороссийска просят учитывать изменения при планировании поездок.

Алина Зорина