МО Венесуэлы: при захвате Мадуро военные убили значительную часть его охраны

Американские военные убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время операции по его похищению. Об этом заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес, передает VTV.

«Этот акт… произошел после хладнокровного убийства значительной части его (Николаса Мадуро.— “Ъ”) охраны, солдат и невинных мирных жителей, что представляет собой прямое посягательство на суверенитет и достоинство нации»,— сказал министр.

США нанесли серию ударов по Каракасу 3 января. Затем американские военные захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которых вывезли из страны и доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. США обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении взрывных устройств и оружия.