«Введение строгой очередности неизбежно создаст дополнительные сложности»

В Госдуму внесен законопроект, корректирующий правила усыновления, опеки и попечительства детей, оставшихся без попечения родителей,— так называемых социальных сирот. Действующее законодательство ограничивается указанием, что родственники ребенка имеют приоритетное право на него. Депутаты хотят ввести систему очередности: первыми сироту смогут взять доверенные лица родителей, в случае их отказа право переходит к бабушкам и дедушкам — и далее по всем кровным родственникам. Новороссийский юрист Дмитрий Митяев считает, что такая очередность может усилить бюрократию в ущерб интересам ребенка.

«Законопроект не является строго необходимым, поскольку действующие статья 127 Семейного кодекса РФ и статья 10 ФЗ “Об опеке и попечительстве” уже закрепляют приоритет родственников, а практика органов опеки ориентирована на их поиск в ручном режиме перед передачей посторонним.

Существенных изменений в ситуации с усыновлением он не принесет: по данным экспертов, отказы родственникам редки и связаны с объективными требованиями (наличие дохода, жилья в собственности), а не субъективным подходом, который депутаты приписывают соцработникам.

Вместо этого инициатива лишь кодифицирует статус-кво, не решая ключевых проблем — отсутствия мер поддержки для родственников.

Введение строгой очередности (от доверенных лиц родителей до дальних родственников) неизбежно создаст дополнительные сложности: органы опеки обязаны будут опрашивать каждого по цепочке, фиксировать отказы или несоответствия, что растянет процесс на месяцы, особенно при разрозненных родственниках по регионам.

Это противоречит принципу приоритета интересов ребенка (ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 54 СК РФ), поскольку формализм игнорирует эмоциональные связи (ребенок может быть привязан к отчиму, а не к бабушке) и увеличивает время в учреждении — до 80% социальных сирот уже имеют родственников, но не всегда готовых или способных взять опеку.

Судебный порядок разрешения споров об обходе очередности (если передача предыдущему не в интересах ребенка) добавит нагрузку на суды.

На мой взгляд, законопроект, предлагающий введение очередности среди кровных родственников для усыновления и устройства детей под опеку, отражает стремление законодателей усовершенствовать процесс устройства социальных сирот в семьи.

Безусловно, поддержка кровных родственников как приоритетных кандидатов для опеки и усыновления — это логичный шаг с точки зрения сохранения семейных связей и детской привязанности. Однако сам законопроект, как мне кажется, может незначительно изменить текущую ситуацию, так как на практике органы опеки и сейчас ориентируются на принцип кровного родства, но при этом уже учитывают множество факторов, включая состояние здоровья, финансовые возможности и способность обеспечить ребенку благополучие.

С одной стороны, введение системы очередности, возможно, ускорит решение о том, кто из родственников может стать опекуном, исключив неопределенность, которая существует в данный момент. С другой стороны, это не решает основных проблем, с которыми сталкиваются кровные родственники, такие как нехватка ресурсов (финансовых, психологических и социальных), что может привести к отказу от опеки или усыновления.

В конечном итоге этот законопроект вряд ли принесет революционные изменения в процесс устройства детей в семью. Однако он вполне может улучшить существующую практику, при условии, что к родственникам будут применяться адекватные меры поддержки и снижены требования, которые часто оказываются неподъемными для тех, кто готов взять на себя ответственность за ребенка.

Введение очередности, хотя и имеет благие намерения, на практике может значительно замедлить процесс устройства ребенка в семью».