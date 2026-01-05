Власти Венесуэлы призвали США к сотрудничеству и совместному развитию

Власти Венесуэлы предложили США сотрудничество, «направленное на совместное развитие», сообщила исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес в обращении к американскому президенту Дональду Трампу.

«Наша страна стремится жить без внешних угроз, в обстановке уважения и международного сотрудничества. Мы считаем, что мир во всем мире строится на том, чтобы в первую очередь гарантировать мир каждой нации»,— написала госпожа Родригес в Telegram-канале.

Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее, подчеркнула Делси Родригес. «Мы считаем приоритетным продвижение к сбалансированным и уважительным международным отношениям между США и Венесуэлой»,— написала она.

3 января после того, как силы США вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену из страны, верховный суд обязал вице-президента Делси Родригес стать временной главой государства. По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты «фактически управляют» Венесуэлой.