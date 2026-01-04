Медведев: свержение США Мадуро связано не с наркотиками, а с нефтью

Свержение Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имело никакого отношения к наркотикам — только к нефти. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Команда (президента США Дональда.— “Ъ“) Трампа — жесткая и циничная в продвижении интересов своей страны. Свержение Мадуро не имело никакого отношения к наркотикам — только к нефти, и они открыто это признают»,— написал Дмитрий Медведев на своей странице в X.

Lex fortissimum — право сильнейшего — сильнее обычного правосудия, написал господин Медведев. Однако смогут ли США управлять Венесуэлой удаленно — большой вопрос, отметил он.

3 января США ударили по Венесуэле, захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, а затем вывезли их из страны. На следующий день супругов доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. США обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении взрывных устройств и оружия.

На пресс-конференции после военной операции Дональд Трамп заявил, что теперь Венесуэлой будут временно управлять США. Американский президент не уточнил, кто именно будет управлять страной, однако указал жестом на предполагаемых кандидатов. По словам господина Трампа, США уже назначают временное правительство Венесуэлы.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что ключевую роль в управлении Венесуэлой может сыграть госсекретарь США Марко Рубио. По данным агентства, сейчас не идет речь о полноценной смене режима в стране.