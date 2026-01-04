Защитник «Локомотива» вернулся в состав после травмы

Защитник Андрей Сергеев, не игравший с 6 октября из-за травмы, вернулся в состав «Локомотива» и вошел в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ярославского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Сергеев получил травму в ходе игры 6 октября против санкт-петербургского СКА. Нападающий и капитан соперника Сергей Плотников, пытаясь применить силовой прием, грубо врезался в Сергеева. Ярославец отправился в раздевалку, а затем последовали месяцы восстановления.

В списке травмированных «Локомотива» остается нападающий Егор Сурин, вошедший туда 22 декабря.

Алла Чижова