«Матч ТВ»: нападающий «Локомотива» Сурин сломал руку

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Егор Сурин сломал руку в ходе домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда», который состоялся 20 декабря. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фото: ХК «Локомотив»

Хоккеисту понадобится около шести недель на восстановление, уточняет «Матч ТВ».

Егор Сурин был включен в список травмированных 22 декабря. Характер травмы Сурина, как и время ее получения, официально не назывались. В том же списке с октября остается защитник ярославской команды Андрей Сергеев.

Алла Чижова

