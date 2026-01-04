В Сочи за праздники выполнили свыше 35 ремонтов на сетях водоснабжения

За праздничные дни в Сочи было выполнено более 35 ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения. Работы осуществлялись бригадами муниципального предприятия «Водоканал», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщил заместитель главы города Петр Северов, неблагоприятные погодные условия стали причиной множества аварийных ситуаций. Он отметил, что работа коммунальных предприятий не останавливалась, и силами «Водоканала» было выполнено около 35 ремонтов. По его словам, работа велась в сложных горных условиях, а для доступа к некоторым объектам специалисты использовали лыжи и снегоступы, что позволило восстановить водоснабжение в Хостинском районе.

Аварийные работы проводились во всех районах города. В Центральном и Хостинском районах устранено 15 повреждений. В Адлерском районе на улице Шиловской заменен аварийный участок трубопровода. Более 10 работ выполнено в Лазаревском районе.

В первые часы нового года сотрудникам предприятия удалось ликвидировать крупную аварию на магистральном водоводе в селе Пластунка. Работы осложнялись тем, что поврежденный участок находился в лесном массиве, и первоначально использование тяжелой техники было невозможно. Бригады работали вручную до момента расчистки подъездных путей. В результате был восстановлен участок трубопровода длиной около 25 метров, и водоснабжение населенного пункта нормализовано.

Все нештатные ситуации были устранены силами бригад «Водоканала» в сжатые сроки. На территории курорта продолжается непрерывный мониторинг состояния сетей для обеспечения стабильного водоснабжения.

Мария Удовик