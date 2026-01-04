В акватории порта Новороссийск 5 января пройдут учения ВМБ

В акватории морского порта Новороссийск 5 января 2026 года пройдут плановые учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия запланированы в два временных интервала — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, следует из информации НВМБ.

В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападений безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Программой предусмотрено выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время проведения стрельб вводятся ограничения на использование акватории. Запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные суда, надувные средства, а также оборудование для водных видов спорта — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.

Кроме того, в указанные периоды запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе осуществляемые с берега, уточнили в пресс-службе администрации города-героя.

Ранее стало известно, что силами противовоздушной обороны в период с 10.00 до 13.00 по московскому времени был осуществлен перехват и уничтожение 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями Белгородской (восемь единиц), Курской (две единицы) и Рязанской (одна единица) областей.

В промежуток с 7.00 до 9.00 по московскому времени, дежурными средствами ПВО также были перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата аналогичного типа. Уничтожение воздушных целей было произведено в воздушном пространстве над следующими регионами: Рязанская область (12 единиц), Белгородская область (11 единиц), Воронежская область (шесть единиц), Курская область (четыре единицы), Липецкая область (четыре единицы), Тульская область (две единицы), Орловская область (одна единица), Калужская область (одна единица) и Тамбовская область (одна единица).

