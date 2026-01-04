В Сочи за праздники вывезли около 70 тыс. кубометров снега

Новогодние праздничные дни стали серьезным испытанием для городских и коммунальных служб Сочи, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Интенсивные снегопады и порывистый ветер временно осложнили дорожную обстановку и повлияли на графики вывоза твердых коммунальных отходов. Ход ликвидации последствий непогоды был рассмотрен на заседании краевой комиссии по готовности туристской инфраструктуры с участием городского штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Благодаря скоординированным и оперативным действиям профильных служб ситуацию удалось стабилизировать. За период новогодних праздников с улично-дорожной сети города было вывезено порядка 70 тыс. кубометров снега. В горном кластере ежедневно к расчистке трасс и улиц привлекалось более 50 единиц специализированной техники.

Параллельно велась работа по восстановлению штатного режима вывоза твердых коммунальных отходов. Несмотря на сложные погодные условия, уборка контейнерных площадок осуществлялась ежедневно. За минувшие сутки с территории Сочи вывезено почти 8,5 тыс. кубометров ТКО, при этом в Красной Поляне объем вывоза составил 781 кубометр, что более чем в два раза превысило среднесуточные показатели.

В результате порывистого ветра на территории города было зафиксировано падение свыше 400 деревьев. Для устранения последствий в каждом внутригородском районе задействованы специализированные бригады.

Все городские службы продолжают работу в усиленном режиме. Власти отмечают, что для окончательной стабилизации обстановки важна координация действий и соблюдение правил дорожного движения и парковки, особенно в горном кластере, что позволяет обеспечить бесперебойную работу специализированной техники.

Мария Удовик