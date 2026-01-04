Прокуратура контролирует проверку драки в баре Тихорецка в новогоднюю ночь

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства конфликта между посетителями одного из баров Тихорецка, произошедшего в новогоднюю ночь. Ход организованной полицией проверки взят на контроль прокуратурой Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в ночь на 1 января 2026 года около 02:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте в заведении общественного питания. В ходе проверки установлено, что между посетителями возникла ссора, которая переросла в драку с участием нескольких человек.

В результате инцидента двое мужчин в возрасте 28 и 29 лет обратились за медицинской помощью с телесными повреждениями. Их состояние уточняется.

В настоящее время зарегистрированы материалы проверки, назначены судебно-медицинские экспертизы. Личности участников конфликта установлены. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Момент потасовки зафиксировали камеры видеонаблюдения, записи были опубликованы в местных сообществах в социальных сетях.

Мария Удовик