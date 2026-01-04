Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 398 автомобилей

К 14:00 на подъездах к Крымскому мосту зафиксирован рост очередей на ручной досмотр транспорта. Со стороны Тамани в ожидании проверки находились 180 автомобилей, ориентировочное время ожидания составляет около одного часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Со стороны Керчи количество транспортных средств в очереди увеличилось до 398. Время ожидания на данном направлении оценивается примерно в два часа, уточнили в Telegram-канале моста.

Ранее, по состоянию на 13:00, перед Крымским мостом со стороны Тамани на ручной досмотр ожидали 152 автомобиля, со стороны Керчи — 305 транспортных средств. Тогда время ожидания на обоих направлениях составляло около одного часа.

Как сообщалось ранее, власти Крыма совместно с федеральным правительством сформировали специальную рабочую группу для выработки решений по снижению транспортных заторов на Крымском мосту к летнему туристическому сезону 2026 года. В летний период 2025 года, по данным властей, время ожидания проезда по мосту достигало восьми часов, несмотря на планы сократить его до одного часа.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что рабочая группа под руководством вице-премьеров Виталия Савельева и Дмитрия Чернышенко на регулярной основе рассматривает механизмы повышения пропускной способности транспортного перехода. По его словам, власти рассчитывают на заметное сокращение очередей к следующему туристическому сезону, при этом конкретные сроки достижения целевых показателей не назывались.

Мария Удовик