Толчок магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи у Сочи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 неподалеку от Сочи днем 4 января. По информации Единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошел в 12:47 по московскому времени, очаг залегал на глубине 10 километров.

«Сегодня в районе 13:00 жители Лазаревского района почувствовали сейсмическую активность. К нам в ЕДДС поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского, Лоо. Ждем подтверждения от Центральной сейсмологической обсерватории в Обнинске о силе толчков, сейчас они стихли. Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет. Сохраняйте спокойствие. В случае опасности звоните 112»,— сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Жители нескольких районов курорта сообщили о слабых подземных колебаниях, которые ощущались в виде кратковременной вибрации.

Специалисты отмечают, что подобные сейсмические события характерны для территории Северного Кавказа. Ранее заведующий сейсмологической лабораторией Кубанского государственного университета Алексей Мухин пояснял, что землетрясения обусловлены движением литосферных плит и высвобождением накопленной энергии. Незначительные, но регулярные толчки, по его словам, свидетельствуют о снижении тектонического напряжения.

Ранее, 12 декабря 2025 года, подземный толчок также был зафиксирован в Черном море в районе побережья Крыма.

Мария Удовик