Власти Сочи сообщили детали землетрясения магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1, зафиксированное днем 4 января неподалеку от Сочи, произошло в акватории Черного моря. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин со ссылкой на уточненные данные ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с сайта Единой геофизической службы РАН Фото: скриншот с сайта Единой геофизической службы РАН

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался примерно в пяти километрах от береговой линии Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе достигала 4 баллов, в Центральном районе — 3 баллов.

Ранее Единая геофизическая служба РАН сообщала, что подземный толчок был зафиксирован в 12:47 по московскому времени, глубина очага составила около 10 км. Жители нескольких районов курорта отмечали легкую вибрацию, о чем сообщали в социальных сетях.

Землетрясения на территории Северного Кавказа происходят регулярно и связаны с движением литосферных плит. По руководителя сейсмостанции Сочи Елены Карпович словам, слабые, но периодические толчки свидетельствуют о снижении напряжения в земной коре.

Ранее, 12 декабря 2025 года, подземные толчки также были зафиксированы в районе побережья Крыма в акватории Черного моря.

Мария Удовик