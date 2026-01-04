В Белореченском районе восстановят водоснабжение домов до конца суток

В Белореченском районе продолжаются круглосуточные работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры, нарушенной вследствие неблагоприятных погодных условий. Как сообщил 4 января в социальных сетях глава муниципалитета Сергей Сидоренко, в городе введены в работу все котельные, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

По его словам, до конца текущих суток планируется полностью восстановить подачу воды в многоквартирные жилые дома. Параллельно ведется устранение локальных отключений электроэнергии: аварийные бригады занимаются восстановлением поврежденных опор линий электропередачи и ремонтом оборванных кабелей, уточнил глава муниципалитета.

Оперативный штаб и коммунальные службы Белореченского района работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, что в канун новогодних праздников Краснодарский край оказался под воздействием мощных снегопадов. В ряде предгорных территорий жители временно оставались без электроэнергии, водоснабжения и отопления, также фиксировались нарушения в работе железнодорожного сообщения. По данным оперативных служб, энергетики восстановили работу почти трех тысяч подстанций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

В настоящее время в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 30–33 м/с и интенсивные осадки, которые сохранятся до конца суток 5 января. В регионе ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра.

Мария Удовик