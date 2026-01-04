Обломки БПЛА повредили частный дом в Кореновском районе Кубани

В станице Журавской Кореновского района Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный жилой дом. В результате происшествия часть строения получила разрушения, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По официальной информации, пострадавших нет. В трех соседних домовладениях зафиксированы повреждения остекления окон. На месте работают экстренные и специальные службы, проводится обследование территории и оценка последствий.

Ранее стало известно, что в период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 12 БПЛА ликвидированы над территорией Рязанской области, 11 — над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, по четыре — над Курской и Липецкой областями, два — над Тульской областью, а также по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

Мария Удовик