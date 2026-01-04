В офисе фигуранта дела главы МО «Дачное» нашли тайник с оружием

У фигуранта дела об убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного, совершенных в 2003 году обнаружили место конспиративного хранения оружия. Как сообщили в управлении СКР по Санкт-Петербургу, тайник был замурован в стену в офисном помещении подозреваемого по поручению лидера ОПГ.

В ходе совместных следственных действий сотрудники СКР, ФСБ, полиции и Росгвардии изъяли боевое стрелковое оружие, гранаты и гранатометы.

Расследование связано с убийством коммерсанта, его жены и охранника в 2003 году, а также с покушением на убийство еще одного предпринимателя. По обвинению в организации этих преступлений задержали главу МО «Дачное» Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного. Позже Октябрьский райсуд отправил Вадима Сагалаева в СИЗО до 28 февраля 2026 года. Игорю Заболотному избрали аналогичную меру пресечения.

Артемий Чулков