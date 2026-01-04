В Ростовской области ПВО сбили один беспилотник
Ночью 4 января в Ростовской области силы ПВО уничтожили один беспилотник, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Глава региона Юрий Слюсарь уточнил в своем Telegram-канале, что, БПЛА был сбит в Верхнедонском районе. «Никто из людей не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала», — уточнил Юрий Слюсарь в своем сообщении.
В общей сложности ночью 4 января над территорией РФ сбили 90 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего — над Брянской областью (37 единиц). Также дроны заметили над Курской (22), Калужской (11), Московской (11), Тульской (4), Воронежской (2), Белгородской и Орловской (по одному аппарату) областями.