В Ростовской области ПВО сбили один беспилотник

Ночью 4 января в Ростовской области силы ПВО уничтожили один беспилотник, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Глава региона Юрий Слюсарь уточнил в своем Telegram-канале, что, БПЛА был сбит в Верхнедонском районе. «Никто из людей не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала», — уточнил Юрий Слюсарь в своем сообщении.

В общей сложности ночью 4 января над территорией РФ сбили 90 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего — над Брянской областью (37 единиц). Также дроны заметили над Курской (22), Калужской (11), Московской (11), Тульской (4), Воронежской (2), Белгородской и Орловской (по одному аппарату) областями.

Станислав Маслаков