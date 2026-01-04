В Сочи на Рождество ожидается потепление до +15 градусов

В Сочи на Рождество ожидается по-весеннему теплая погода — температура воздуха поднимется до +15 градусов. Курорт окажется среди самых теплых городов страны в праздничный период, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

На фоне мягких погодных условий на юге России в большинстве регионов страны сохранится зимний характер погоды. Так, в Санкт-Петербурге и Петрозаводске в среду прогнозируется около 20 градусов. В Москве, Смоленске, Брянске и Туле ожидаются снегопады и морозы в пределах 6…9 градусов.

Наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Курске, Воронеже, Тамбове и Пензе, где ожидается снег, гололед, переходящий в дождь, а также повышение температуры до 0…+2 градусов.

В Калининграде температура воздуха составит 3…5 градусов, в Ярославле прогнозируется снег и около 12 градусов. В Кирове и Сыктывкаре ожидаются сильные морозы — от 20 до 25 градусов.

Ранее Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) объявил штормовое предупреждение в Краснодарском крае на период с 4 по 5 января 2026 года.

По прогнозам, в регионе ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра. Скорость ветра может достигать 20–25 м/с, а в горных районах — 24–29 м/с. В связи с ливнями и таянием снега существует вероятность опасных гидрологических явлений. Прогнозируется подъем уровня воды на малых реках, в особенности в бассейне реки Кубань на юго-востоке края, а также на реках черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского муниципального округа.

Экстренные, спасательные и коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям края рекомендуется соблюдать осторожность, воздержаться от поездок в горные и прибрежные районы, а также избегать нахождения вблизи водоемов и под деревьями.

Мария Удовик