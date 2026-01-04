Потепление на Кубани превысит климатическую норму на 4–5 градусов

В воскресенье, 4 января, Краснодарский край оказался под влиянием теплого атмосферного фронта, который привел к повышению температуры воздуха на 4–5 градусов выше климатической нормы. Вместе с потеплением в регионе установилась облачная и ветреная погода, сопровождающаяся дождями, в том числе местами интенсивными, написал в своем Telegram-канале ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По данным центра погоды «Фобос», к концу дня температура воздуха на территории Кубани достигнет +9…+11 градусов. Южный ветер усилится до 6–11 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм рт. ст., что превышает средние многолетние значения.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение с 4 по 5 января 2026 года. Ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра.

Скорость ветра может достигать 20–25 м/с, а в горах — до 29 м/с. Метеорологи предупреждают о возможных опасных гидрологических явлениях из-за ливней и таяния снега, особенно на малых реках. Особое внимание уделяется рекам бассейна Кубани и черноморского побережья, где уровни воды могут стать опасными.

В связи с ухудшением погоды экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендуется соблюдать осторожность, ограничить поездки в горные и прибрежные зоны, а также избегать нахождения рядом с водоемами и под деревьями.

Также сообщается, что в первой половине января погода в России будет резко меняться. На юге, в Краснодаре и Севастополе, 4 января температура поднимется до +10…+12 градусов, а к 6–7 января может достичь +15 градусов, но к 9 января вновь похолодает.

Мария Удовик