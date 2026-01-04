«Происходит синхронизация образования с запросами бизнеса»

Министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в следующем учебном году в российских вузах планируется сократить 45 тыс. платных мест (13% от общего числа). Больше всего таких мест будет сокращено в негосударственных вузах. В основном, сокращение коснется таких специальностей как экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление и юриспруденция. Объяснено это большим количеством специалистов данных направлений — якобы столько «рынку труда не нужно». Решение «Ъ-Кубань» комментирует международный HR-эксперт, основатель HR-Академии Элла Деткова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Деткова

Фото: предоставлено автором Элла Деткова

Фото: предоставлено автором

«Я абсолютно убеждена, что это правильная мера. Как HR-эксперт, как человек, который следит за рынком труда в РФ, я вижу, что происходит с молодыми специалистами данных направлений, которые выходят на него.

На самом деле они выходят не особо подготовленные из разных вузов. Не могу сказать, что только из частных. И то, что принимается решение сократить количество коммерческих мест, это, надеюсь, повлияет на качество образования.

В течение многих лет у нас сохранялась мода на высшее образование. Она немного сократилась из-за того, что входным фильтром стала необходимость сдавать ЕГЭ. ЕГЭ же, по моему убеждению, не оценивает знания выпускника, ребят просто “натаскивают” на этот экзамен.

Но сдача ЕГЭ совершенно не означает, что выпускник школы знает предмет и будет хорошо учиться в вузе. Когда у нас есть такой входной фильтр в виде ЕГЭ, который не гарантирует нам знаний по предмету, плюс более легкий вход на коммерческое образование, мы получаем выпускников, которые приходят на работу не готовыми особо напрягаться для того, чтобы выполнять свои функциональные обязанности. И бизнес от этого, очевидно, страдает.

Много очень говорилось в течение последних пятнадцати лет о том, что нужно синхронизировать запросы бизнеса с работой системы образования. В этом направлении есть существенные улучшения. Но в целом здесь еще есть что улучшать.

Во многом это происходит еще и потому, что ребята, которые учатся на коммерции, не особо вкладываются. Притом, что и экономистов, и юристов и якобы управленцев рынку столько действительно не нужно, посмотреть на эти специальности совершенно точно стоит.

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее время очень многое изменит как раз в автоматизация процессов. Но он станет надежным "сотрудником" для ребят-управленцев, думающих, стремящихся, имеющих лидерские способности, имеющих компетенцию создавать и развивать команды. Посредственных специалистов надвигающаяся реальность “вымоет” с рынка труда.

На мой взгляд, сейчас происходит синхронизация образования с запросами бизнеса, чистка образовательного пространства. Вероятно, ребята, которые не поступят на коммерческие отделения вузов по экономическим, юридическим и управленческим специальностям, выберут для себя очень актуальные сегодня инженерные специальности или пойдут в колледжи, где получат прикладные востребованные профессии. И это будет ощутимый задел для развития реального сектора экономики, который сегодня нуждается в кадрах».