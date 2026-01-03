Энергетики подключили к сетям еще 980 домов Апшеронского района Кубани

В течение дня в Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение было полностью восстановлено еще в 980 домов. Аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений на сетях продолжаются в ряде населенных пунктов муниципалитета, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

В настоящее время в работах задействованы 26 бригад численностью 110 специалистов, используется 29 единиц специализированной техники. Энергетики продолжают устранять последствия технологических нарушений, возникших в результате неблагоприятных погодных условий.

Ранее региональный оперативный штаб сообщал о восстановлении электроснабжения более чем в 11 тыс. домов Апшеронского района. По состоянию на утро 3 января подача электроэнергии была частично возобновлена в девяти поселениях муниципалитета.

Наибольшее число подключенных домов зафиксировано в Хадыженском городском поселении — 6,7 тыс. В Нефтегорском поселении электроснабжение восстановлено в 2,6 тыс. домов, в Апшеронском — в 391. В Новополянском сельском поселении свет вернулся в 125 домов, в Кабардинском — в 860, в Тверском — в 73, в Отдаленном — в 160, в Мезмайском — в 130 и в Куринском сельском поселении — в 160 домов.

Восстановительные мероприятия ведутся в круглосуточном режиме с целью полного возобновления электроснабжения на всей территории района.

При этом оперативную работу осложняет неблагоприятный прогноз погоды. Краснодарский центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на 4–5 января 2026 года. Ожидаются сильные осадки, грозы и усиление ветра до 20–25 м/с, в горных районах — до 24–29 м/с. Прогнозируется подъем уровней воды на малых реках, в том числе в бассейне Кубани и на Черноморском побережье, сохраняется лавинная опасность в горных районах Сочи.

Все экстренные и коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Мария Удовик