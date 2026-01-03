Трамп опубликовал фото задержанного Мадуро

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американскими военными во время операции. Фото американский президент опубликовал на своей странице в Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный США Николас Мадуро

Фото: @WhiteHouse Задержанный США Николас Мадуро

Фото: @WhiteHouse

«Николас Мадуро на борту американского военного корабля "Иводзима"»,— подписал фотографию Дональд Трамп. На фото Николас Мадуро стоит в наручниках, наушниках и маске, закрывающей его глаза. В руке президент Венесуэлы держит бутылку воды.

Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес находится на корабле, который направляется в Нью-Йорк. Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что сначала Николас Мадуро прибудет на американскую военную базу в Гуантанамо, после чего его пересадят на самолет ФБР, направляющийся в Нью-Йорк.

3 декабря США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Среди обвинений, которые США выдвинули в отношении президента Венесуэлы — сговор с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также хранение оружия и взрывных устройств.