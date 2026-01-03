Движение поездов через Ростов возобновлено после снегопада

СКЖД восстановила движение поездов через Ростов, которые были заблокированы на Кубани из-за снегопада и обрыва контактной сети. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ведомства.

По информации транспортного предприятия. причиной остановки стали неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае. Сильный снегопад привел к повреждению контактной сети. Десятки составов прекратили движение накануне Нового года.

«Сотни пассажиров встретили праздник в вагонах. Часть путешественников опоздала на самолеты и потеряла билеты»,— говорится в сообщении.

Восстановлением сообщения занимались около тысячи специалистов. Работы завершились утром 3 января.

Валентина Любашенко