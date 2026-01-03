В Ростовской области работают круглосуточные «горячие» линии ЖКХ

Жители Ростовской области могут круглосуточно сообщать о проблемах с отоплением, водоснабжением и канализацией. В период новогодних каникул в регионе продолжают работать горячие линии для приема обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации ведомства, о неполадках с теплом, водой или канализацией можно сообщать по соответствующим телефонам в муниципалитетах или обратиться в диспетчерскую службу областного министерства ЖКХ по номерам: (863) 240-13-60 и 240-13-79.

«Все муниципальные горячие линии работают без изменений. Обеспечено постоянное взаимодействие между горячими линиями и экстренными службами, чтобы отслеживать каждую ситуацию до ее полного разрешения»,— заверила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

По ее словам, все входящие обращения регистрируются и тут же передаются в компании, предоставляющие ресурсы, и аварийные службы для устранения неполадок.

Для быстрого реагирования на возможные коммунальные аварии в Ростовской области сформировано 1,3 тыс. бригад быстрого реагирования. Они состоят из более чем 4,7 тыс. специалистов и 1,7 тыс. единиц специальной техники.

Контакты всех актуальных горячих линий в каждом муниципалитете размещены на сайте правительства Ростовской области в разделе «Горячие линии по вопросам ЖКХ».

Валентина Любашенко