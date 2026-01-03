В Сочи ожидается усиление ветра до 17 м/с и волнение моря

В Сочи в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, с вечера 3 января и до утра 4 января в городе и на территории федеральной территории «Сириус» прогнозируется усиление восточного и юго-восточного ветра. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с. Акваторию ожидает сильное волнение моря с высотой волн от 1,3 до 2,2 м, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Помимо ветра, в предгорьях и низких горах ожидается опасное явление — налипание мокрого снега на провода и деревья, что создает дополнительные риски для энергоинфраструктуры. На отметках выше 500 м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. На автомобильных дорогах вероятна гололедица.

В связи с этим по поручению главы города Андрея Прошунина все оперативные и коммунальные службы курорта переведены на работу в усиленном режиме. Введено ограничение на въезд в горный кластер для транспортных средств, не оборудованных зимней резиной, что направлено на обеспечение безопасности как водителей, так и пассажиров. Власти призывают жителей и гостей Сочи быть предельно внимательными, избегать поездок в горные районы без необходимости и воздерживаться от прогулок у моря в период непогоды. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Такое локальное ухудшение погоды в Сочи происходит на фоне действия штормового предупреждения на всей территории Краснодарского края. Оно объявлено Краснодарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период с 4 по 5 января 2026 года. Согласно прогнозу, регион ожидают интенсивные осадки, грозы и значительное усиление ветра. В равнинной части края его скорость может достигать 20-25 м/с, а в горных районах — 24-29 м/с.

Мария Удовик