Жители Дона потратили 457 млрд рублей на услуги в 2025 году

С начала 2025 года жители Ростовской области потратили на платные услуги 457,3 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 3,6%. Данные обнародовал Ростовстат.

По информации ведомства, в структуре общего объема платных услуг наибольшую долю занимают бытовые услуги — 23,8%. Далее следуют услуги жилищно-коммунального хозяйства — 21,4%, транспортные — 15,8%, телекоммуникационные — 9,6% и медицинские — 9,1%.

На бытовое обслуживание жители Дона израсходовали 97,4 млрд руб. В сопоставимых ценах это превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 5,5%.

Среди бытовых услуг лидирует техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 42,7%. На втором месте находятся услуги по ремонту и строительству жилья и других построек — 25,9%. Парикмахерские и косметические услуги составляют 11,5% от общего объема бытового обслуживания.

Валентина Любашенко