В Красногвардейском районе Адыгеи отменили режим ЧС

В Красногвардейском районе Республики Адыгея отменен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принято на утреннем заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

По его словам, обстановка в районе полностью стабилизировалась, что позволило снять особый режим. При этом в ряде муниципалитетов республики режим ЧС продолжает действовать. Он сохраняется в Майкопе, а также в Майкопском, Кошехабльском, Гиагинском и Шовгеновском районах.

По состоянию на утро 3 января без электроснабжения в республике оставались 18,5 тыс. жителей. Основные усилия оперативных и аварийных служб сосредоточены на завершении восстановительных работ на объектах энергоснабжения. Глава Адыгеи поручил энергетикам максимально ускорить подключение всех абонентов до конца текущего дня, за исключением случаев, не связанных с повреждениями линий электропередачи.

Параллельно продолжаются работы по расчистке улично-дорожной сети, тротуаров и вывозу снега. Ликвидация последствий непогоды ведется в круглосуточном режиме.

Обильные снегопады накрыли Майкоп и пять районов Адыгеи 31 декабря. В пиковый момент без электроснабжения в регионе оставались около 97 тыс. человек.

Мария Удовик