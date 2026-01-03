В Новороссийске на Рождество ограничат движение транспорта в центре города

В городе-герое Новороссийске в связи с проведением рождественских праздничных мероприятий будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 19:00 6 января до 06:00 7 января 2026 года, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В указанный период проезд всех видов транспорта будет закрыт на ряде участков улично-дорожной сети. В частности, ограничения коснутся улицы Видова на отрезке от улицы Чайковского до улицы Бирюзова, улицы Гладкова — от улицы 9 Января до улицы Видова, а также улицы Пионерской на участке от дома № 28 до пересечения с улицей Героев-Десантников в районе дома № 15. Кроме того, движение будет ограничено по набережной имени адмирала Серебрякова на участке от улицы Суворовской до улицы Исаева.

Жителей и гостей города просят учитывать вводимые меры при планировании поездок.

7 января православные христиане будут отмечать один из главных церковных праздников — Рождество Христово. В Новороссийске богослужения пройдут в 19 храмах Новороссийского и в двух храмах Крымского благочиния. В ночь с 6 на 7 января праздничные службы запланированы в 14 храмах, расположенных на территории муниципального образования.

По традиции ночное рождественское богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе возглавит епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий.

Кроме того, в Армянской Апостольской церкви Богоявление будет отмечаться с 5 на 6 января. Богослужения пройдут в церкви «Сурб Григор Лусаворич» в соответствии с утвержденным расписанием.

Полный график рождественских богослужений опубликован для всех православных приходов города и населенных пунктов, входящих в муниципальное образование город-герой Новороссийск.

Мария Удовик