«Ростовэнерго» усилила готовность к устранению последствий ледяного шторма

Энергетические компании Ростовской области перешли на особый режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, такие меры приняты из-за вышедшего ранее штормового предупреждения. Метеорологи прогнозируют сильный ветер, обледенение и налипание мокрого снега с 3 по 4 января.

Неблагоприятные погодные явления повышают вероятность аварийных ситуаций в электросетях. «Для быстрого устранения возможных последствий подготовлены 237 бригад от "Ростовэнерго", в состав которых входят 1,4 тыс. сотрудников и 505 единиц специализированной техники»,— пояснили в компании.

Валентина Любашенко