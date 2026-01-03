В 2025 году бюджет на содержание ливневой системы Новороссийска вырос на 40,9%

В Новороссийске продолжают подведение итогов работы по развитию и содержанию системы ливнеотведения, направленной на снижение последствий обильных осадков.

В течение текущего года в городе завершено обустройство новых участков ливневой канализации по ряду адресов. Работы выполнены в микрорайоне Цемдолина на улице Генерала Ткачева, на улице Таганрогской на участке до улицы Физкультурной, в селе Гайдук на улице Нижней, на проспекте Ленина, 83, на улице Героев Десантников, 25, а также на улице Котовского, 13-а на территории гимназии № 7. Дополнительно системы ливнеотведения обустроены в селе Мысхако на улице Видной.

По наказам депутатов городской Думы аналогичные работы проведены в селе Борисовка и в СНТ «Аркада».

Параллельно с развитием сети внимание уделяется содержанию действующей инфраструктуры. В 2025 году финансирование работ по расчистке русел и ущелий от селевых отложений, ремонту колодцев и ливнеперехватов увеличено на 40,9% по сравнению с 2024 годом.

Рост бюджетных ассигнований позволил расширить объем профилактических мероприятий и повысить готовность системы ливнеотведения к работе в период интенсивных осадков. Реализация мероприятий в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что содержание платных парковок в Новороссийске в 2026 году обойдется бюджету города в 6,8 млн руб. Эти средства, согласно опубликованному тендеру, пойдут на техническое обслуживание парковочных пространств на улицах Коммунистической, Леднева, Карла Маркса и других. Более 3,2 млн руб. будет направлено на сопровождение парковочной программной системы.

Кроме того, в следующем году в городе планируется обустроить восемь новых платных парковочных зон, решение об этом уже принято городской думой. Новые парковки появятся на набережной адмирала Серебрякова, улицах Исаева, Толстого и других.

Мария Удовик