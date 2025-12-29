На техобслуживание платных парковок в Новороссийске выделили 6,8 млн рублей

Содержание платных парковочных пространств в Новороссийске в 2026 году обойдется муниципальному бюджету в 6,8 млн руб. Об этом свидетельствует тендер в единой информационной системе «Закупки», опубликованный 25 декабря.

Денежные средства из городского бюджета выделили на плановое техническое обслуживание муниципальных парковок. За 6,8 млн руб. техобслуживание будет производиться на парковочных пространствах по следующим адресам: ул.Коммунистическая, ул.Леднёва, ул.Карла Маркса, ул.Губернского. ул.Козлова, ул.Сипягина, ул.Советов, ул.Жуковского, (площадь у ж/д вокзала), ул.Анапское шоссе, ул.Новороссийской республики.

Более 3,2 млн руб., согласно информации ЕИС «Закупки», уйдут на сопровождение ПК «Ангел» на десяти платных парковках на территории Новороссийска, один месяц поддержки программы стоит 267,8 тыс. руб. Стоимость техобслуживания по конкретным парковочным пространствам варьируется от 9,7 до 44,3 тыс. руб. ежемесячно.

В 2026 году в Новороссийске обустроят еще восемь платных парковок, соответствующее решение приняли депутаты городской думы на заседании комитета по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи. Утверждены следующие участки:

ул. Карла Маркса (нечетная сторона, от ул Цедрика до ул Толстого)

набережная им. Адмирала Серебрякова (в р-не памятника Неизвестному матросу)

ул. Исаева (четная сторона, от пр. Ленина до набережной им. Адмирала Серебрякова)

ул. Леднева

ул. Толстого (от ул Энгельса до ул Карла Маркса)

ул. Энгельса (от ул Исаева до ул Толстого)

ул. Советов (четная сторона, от ул Толстого до ул Леднева)

ул. Мира (четная и нечетная сторона, от ул Магистральная до ул Цедрика).

София Моисеенко