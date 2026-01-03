Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сенатор США: Рубио назвал удары по Каракасу прикрытием для ареста Мадуро

Удары американских вооруженных сил по объектам в Венесуэле были частью операции прикрытия и необходимы для задержания президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил сенатор Майк Ли в соцсети X по итогам телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио.

«Только что разговаривал по телефону с госсекретарем Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован представителями США для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что боевые действия, которые мы видели сегодня вечером, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест»,— написал сенатор.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

Сегодня утром в Каракасе прогремела серия взрывов. Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги, заявив, что глава Венесуэлы был вывезен из страны. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в соцсети X написал, что Николас Мадуро предстанет перед американским правосудием.

Политический путь Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Фото: Fernando Llano / AP

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Фото: Edgar Romero / AP

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Фото: Dolores Ochoa / AP

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Фото: Juan Karita / AP

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

Фото: Roberto Candia / AP

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Фото: Ariana Cubillos / AP

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

Фото: Fernando Llano / AP

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Фото: Fernando Llano / AP

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Фото: Rodrigo Abd / AP

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»&lt;br> На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»
На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

Фото: Gil Montano / AP

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Фото: Fernando Llano / AP

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Фото: Ariana Cubillos / AP

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

