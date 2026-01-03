Сенатор США: Рубио назвал удары по Каракасу прикрытием для ареста Мадуро

Удары американских вооруженных сил по объектам в Венесуэле были частью операции прикрытия и необходимы для задержания президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил сенатор Майк Ли в соцсети X по итогам телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио.

«Только что разговаривал по телефону с госсекретарем Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован представителями США для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что боевые действия, которые мы видели сегодня вечером, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест»,— написал сенатор.

Сегодня утром в Каракасе прогремела серия взрывов. Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги, заявив, что глава Венесуэлы был вывезен из страны. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в соцсети X написал, что Николас Мадуро предстанет перед американским правосудием.