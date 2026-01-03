На Дону выявлено шестое нарушение продажи фейерверков в 2026 году

Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции зафиксировали очередное нарушение незаконной торговли пиротехническими изделиями с начала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По информации ведомства, это уже шестое правонарушение, которое выявили девять специализированных оперативных групп, созданных для надзора за данной областью.

«С момента начала проверочных мероприятий из незаконного оборота конфисковано 383 единицы пиротехнической продукции разных типов. В регионе продолжает действовать запрет на применение и торговлю пиротехникой. Нарушители понесут ответственность согласно действующему законодательству»,— говорится в сообщении МВД.

Валентина Любашенко